"Kırım'a zarar vermekle" suçlanan Rus arkeolog, Polonya'da tutuklandı

Polonya makamları tarafından Aleksandr B. olarak tanımlanan kişi, müzenin Kuzey Karadeniz Antik Arkeolojisi bölümünün başında bulunuyor.

Ukrayna savcılarına göre Aleksandr B., 2014–2025 yılları arasında Kerç’te izinsiz olduğu iddia edilen kazılar yürüttü ve bu kazılar 2014–2019 döneminde antik Myrmekion kentinin kısmen tahrip olmasına yol açtı. Ukrayna, verilen zararın 201,6 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 4,77 milyon dolar) olduğunu iddia etti.

Arkeolog, 4 Aralık’ta Polonya’da tutuklandı ve Varşova savcılarına ifade vermeyi reddetti. Ukrayna, Kasım ayında Polonya’ya resmi iade talebi göndermişti. Talepte, zanlının gerekli izinler olmadan kültürel miras alanında kazılar yaptığı belirtilmişti.

“TUTUKLAMA HUKUKİ ZORBALIK”

Moskova, tutuklamayı “hukuki zorbalık” olarak nitelendirerek karara tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın diplomatik kanallardan vatandaşını savunacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Butyagin’in Varşova ve diğer Avrupa şehirlerinde Pompeii üzerine konferanslar vermek için davet edildiğini açıkladı.

Varşova Bölge Mahkemesi, Aleksandr B.’nin 13 Ocak’a kadar Warsaw-Bialolęka gözaltı merkezinde tutuklu kalmasına hükmetti. Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği kişinin tutuklanması konusunda bilgilendirildi ve kendisine konsolosluk desteği sağlıyor.