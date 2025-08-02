Kırım'da patlamalar: Kerç Köprüsü kapatıldı

Birçok Telegram kanalına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da dün gece bir dizi patlama meydana geldi.

Kyiv Independent'in aktardığına göre yerel sakinler insansız hava aracı faaliyetleri ve hava savunma operasyonları bildirdi.

Kerç bölgesinde ve bir petrol deposunun yakınında yangın çıktığı bildirilirken, Feodosia şehrinde patlamalar duyuldu.

Feodosia sakinleri, çok sayıda patlama sesi duyduklarını ve tepelerinde insansız hava araçlarının uçtuğunu bildirdi. Kerç Köprüsü olarak da bilinen Kırım Köprüsü yaklaşık 5 saat süreyle kapatıldı.

Yerel saatle sabah 5:04'te Rus yetkililere bağlı bir Telegram kanalı, trafiğin yeniden başladığını duyururken, Rus kanalları drone tehdidinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna güçleri, Rus birlikleri için kilit bir ikmal ve ulaşım yolu olan Kırım Köprüsü'nü defalarca hedef aldı.

