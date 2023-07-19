Kırım'daki askeri üste yangın çıktı: 2 bin kişi tahliye edilecek

Daha önce RBC-Ukrayna haber ajansı, askeri eğitim alanlarında patlamalar olduğunu bildirdi.



Yangının çıkış nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Rus güvenlik servislerine ve Ukrayna medyasına bağlı telegram hesapları, Ukrayna'nın bir gecede düzenlediği saldırının ardından bu askeri üste bir mühimmat deposunun ateşe verildiğini bildirdi.