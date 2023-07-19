Kırım'daki askeri üste yangın çıktı: 2 bin kişi tahliye edilecek

Kırım Yarımadası'ndaki Kirovske semtindeki askeri eğitim sahasında yangın çıktı. 2 bin kişinin yangın nedeniyle tahliye edileceği açıklandı.

Kırım'daki askeri üste yangın çıktı: 2 bin kişi tahliye edilecek

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kırım Yarımadası'ndaki Kirovske semtindeki askeri eğitim sahasında yangın çıktığını söyledi.

Aksyonov, Telegram mesajlaşma uygulamasında yangının yakındaki Tavrida Otoyolu'nu kapatmaya zorladığını söyledi.

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Daha önce RBC-Ukrayna haber ajansı, askeri eğitim alanlarında patlamalar olduğunu bildirdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rus güvenlik servislerine ve Ukrayna medyasına bağlı telegram hesapları, Ukrayna'nın bir gecede düzenlediği saldırının ardından bu askeri üste bir mühimmat deposunun ateşe verildiğini bildirdi.

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