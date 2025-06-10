Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmada 11 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili 2 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

