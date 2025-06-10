Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmada 11 kaçak yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili 2 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

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