Kirli hava corona virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

İtalya'de Bologna Üniversitesi'ndeki bilim insanları, "hava kirliliği partikülleri corona virüs taşıyor olabilir" açıklaması yaptı.



Bergamo bölgesinden aldıkları hava örneklerini inceleyen bilim insanları, mikroskopik kir parçacıklarının üzerinde corona virüs kalıntılarına rastladı.



Araştırmacılar virüsün bu partiküller ile geniş bir alana yayılmış olabileceğini düşünüyor.



Geçtiğimiz haftalarda yapılan araştırmalar, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'daki corona virüs vakalarının büyük bölümünün hava kirliliğinin en fazla olduğu beş bölgede yoğunlaştığını ortaya koymuştu.



Corona virüsün genelde öksürük ve hapşırık damlacıklarıyla yayıldığı biliniyor. Bunların büyük bölümü en fazla 2 metre uzağa saçılıyor. 5 mikrondan küçük damlacıkların ise havada asılı kalabileceği belirtiliyor.



İtalyan uzmanlar, bu damlacıkların hava kirliliği partiküllerine yapışarak uzaklara taşınabileceğini düşünüyor. Ancak bu mikrosopik damlacıkların Covid-19'a yol açtığına dair herhangi bir bulgu yok.



Ancak bilim insanları hava kirliliği ve corona virüs salgını arasındaki bağlantının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

