Kirli zannettiği sanat eserini tuvalet kağıdıyla temizleyip yok etti

Tayvan’daki Keelung Sanat Müzesi’nde görevli bir gönüllü, temizlik yaparken 40 yıllık bir eseri yanlışlıkla yok etti.

Metro UK’nin haberine göre gönüllü, “We Are Me” sergisinde yer alan “Inverted Syntax-16” adlı çalışmayı kirli sanarak tuvalet kağıdıyla temizledi.

Sanatçı Chen Sung-chih tarafından oluşturulan eser, tozla kaplı bir aynanın ortasındaki parmak izine benzeyen izle birlikte, sıradan malzemelerin kültürel bilinçle ilişkisini sorguluyordu.

MÜZE YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Gönüllünün “ayna kirli” düşüncesiyle yaptığı temizlik, eserin 40 yıllık dokusunu geri dönülmez biçimde sildi.

Müze yönetimi sanatçıdan özür dilediğini ve tazminat görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan bazı eleştirmenler, kaza sonucu ortaya çıkan yeni görünümün eserin bir parçası olarak bırakılması gerektiğini savunuyor.