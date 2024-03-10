Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Fas'ta yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkenin Akdeniz’e kıyısı bulunan Marsilya şehrinde faaliyet gösteren ve Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan uyuşturucu kaçakçısının Fas'ta yakalandığını bildirdi.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Fas'ta yakalandı

İçişleri Bakanı Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faslı yetkililer ile yürütülen operasyon neticesinde "Marsilya'nın en büyük uyuşturucu tacirlerinden birinin" yakalandığını belirtti.

kaçakçısı Fransız vatandaşı Felix Bingui'nin 'ın liman şehri Kasablanka'da yakalandığı ifade edildi.

Fas'a 2023'te kaçan 33 yaşındaki Bingui, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

"Kedi" lakaplı Bingui'nin Marsilya'da faaliyet gösteren "Yoda" isimli çetenin elebaşı olduğu belirtiliyor.

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