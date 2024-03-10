Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Fas'ta yakalandı

İçişleri Bakanı Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faslı yetkililer ile yürütülen operasyon neticesinde "Marsilya'nın en büyük uyuşturucu tacirlerinden birinin" yakalandığını belirtti.



Uyuşturucu kaçakçısı Fransız vatandaşı Felix Bingui'nin Fas'ın liman şehri Kasablanka'da yakalandığı ifade edildi.



Fas'a 2023'te kaçan 33 yaşındaki Bingui, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.



"Kedi" lakaplı Bingui'nin Marsilya'da faaliyet gösteren "Yoda" isimli çetenin elebaşı olduğu belirtiliyor.

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