Kış Olimpiyatları açılışında Ukrayna tabelasını bir Rus taşımış

14 yıldır Milano'da yaşayan Rus mimar Anastasia Kuçerova, San Siro Stadyumu'nda düzenlenen Kış Olimpiyatları açılış töreninde beş Ukraynalı sporcuyu temsilen ülke adının yazılı olduğu tabelayı taşıdı.

Tören sırasında gümüş renkli kapüşonlu bir mont ve güneş gözlüğü takan Kuçerova, bu etkinlikte yer alışını tüm Rusların savaş konusunda aynı şekilde düşünmediğini göstermek için bir "direniş eylemi" olarak gördüğünü açıkladı.

Gönüllülerin ülke eşleşmelerinin başlangıçta rastgele yapılması planlanırken, koreografın tercih sorması üzerine Kuçerova özellikle Ukrayna'yı seçtiğini belirtti. Ukraynalı sporcuların kendisini hemen tanıyarak onunla Rusça konuştuklarını ifade eden Kuçerova, bu etkileşimin "savaş olmasaydı devam edebilecek olan derin bir bağın" işareti olduğunu vurguladı.

Kuçerova, "Bu insanların herhangi bir Rus'a karşı nefret duymaya her türlü insani hakkı var, yine de onlara herkesin aynı fikirde olmadığını göstermek önemliydi" dedi.

Ukraynalı sporcuların bu yıkıcı arka plana rağmen spora ve olimpiyatlara tutunduğunu belirten Rus mimar, küçük bir adım olsa da bu gerçekliği uluslararası kamuoyuna tekrar duyurmak istediğini söyledi.