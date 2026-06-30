Kış uykusu bitti, saldırılar arttı: Japonya'da ayı alarmı

Japon polisi, ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaletinde dağlık alanda ölü bulunan bir kişinin ayı saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yerel yetkililer, pazartesi günü bulunan cesedin ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

AFP'ye konuşan bir yetkili, kimliği açıklanmayan kişinin vücudunda ayı ısırıklarına ait olduğu değerlendirilen izler tespit edildiğini söyledi.

ÖLÜMCÜL SALDIRILARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Resmi verilere göre Japonya 'da son üç ayda ayı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla beş kat arttı.

Çevre Bakanlığı verilerine göre yalnızca nisan ayından bu yana beş kişi ayı saldırılarında yaşamını yitirdi.

Bakanlığın 2018 mali yılından bu yana tuttuğu kayıtlarda, nisan-haziran döneminde ilk kez iki kişiden fazla ölüm meydana geldiği görüldü.

Geçen yıl ise ülke genelinde ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybederek rekor seviyeye ulaştı.

AYI NÜFUSU ARTIYOR, KIRSAL ALANLAR BOŞALIYOR

Bilim insanları, son yıllarda artan ayı saldırılarını hayvan popülasyonundaki büyümeye ve kırsal bölgelerde yaşayan insan sayısının azalmasına bağlıyor.

Kış uykusundan aç çıkan ayıların yerleşim yerlerine daha sık yaklaşması da insanlarla karşılaşmaları artırıyor.

Resmi verilere göre mart ayında sona eren son mali yılda ülke genelinde 50 binden fazla ayı görüldüğü bildirildi. Bu sayı, iki yıl önce kaydedilen önceki rekorun iki katından fazla.

KENT MERKEZLERİNE KADAR İNİYORLAR

Ayılar son dönemde yalnızca kırsal bölgelerde değil, şehirlerde de görülmeye başladı.

Bu ay başında Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde dört gün boyunca sokaklarda dolaşan bir ayıyı yakalamak için onlarca polis, avcı ve belediye görevlisi görevlendirildi. Olay nedeniyle okullar toplu olarak tatil edildi.

Yine bu ay Fukushima bölgesinde bir ayı, iki fabrikada ve bir yerleşim bölgesinde dört kişiye saldırdıktan sonra avcıların elinden kaçmayı başardı.