Kişi başına ortalama 4,5 koyunun düştüğü ülke

Yeni Zelanda'nın istatistik kurumu Stats NZ, ülkedeki koyun varlığına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamada 5,3 milyonluk nüfusa sahip ülkede kişi başına ortalama 4,5 koyunun düştüğü bildirildi.



Haziran 2024 itibarıyla 10 yıl öncesine kıyasla sayılarında yaklaşık 6 milyon düşüş yaşandığı, yaklaşık 23,6 milyon koyunun bulunduğu kaydedildi.



Öte yandan, koyun sayısı nüfusunu geçen birkaç ülkeden biri olan Yeni Zelanda'da 1982'de bu oran, her bir kişi için 22 koyuna denk geliyordu.