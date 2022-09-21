Kısmi seferberlik nedir? Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberlik ne anlama geliyor?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasının ardından, 'kısmi seferberlik' hakkındaki detaylar merak edildi.

Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebilen bir seferberlik türü olan kısmi seferberliğin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, kısmi seferberlik nedir?



KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?



Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.



Kısmi seferberlik ise ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak adlandırılabilir. Genel seferberlik de kısmi seferberliğin tam tersi olarak topyekûn seferberliğin ilan edildiği anlamına gelir.

KISMİ SEFERBERLİK NE ANLAMA GELİYOR?



Vladimir Putin, kısmı seferberlikle kimlerin askere alınacağını söyledi. Putin "Sadece şu an yedek statüsündeki, daha önce silahlı kuvvetlerde hizmet etmiş, belli askeri özelliklere ve deneyime sahip kişiler zorunlu askerlik kapsamında olacak" dedi.