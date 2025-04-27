Kıyafet kuralına uymadılar: Papa'nın cenazesinde "saygısız" liderler

Papa Francis dün, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Aziz Petrus Bazilikası'nda toprağa verildi.

"Halkın Papası"na saygılarını sunmak üzere Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 bin kişi arasında 50 dünya lideri ve çok sayıda Avrupalı kraliyet mensubu da yer aldı.

Cenaze törenine katılanlar arasında İngiltere Prensi William, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska, İspanya Kralı Felipe VI ve Kraliçe Letizia ile Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde de vardı.

Vatikan'daki cenaze için birkaç özel kıyafet kodu gerekliliği vardı.

Erkeklerin koyu renk takım elbise giymeleri, uzun siyah kravat takmaları ve ceketin sol yakasında aynı renkte bir düğme (Vatikan onurlarının yerleştirilebileceği yer) takmaları istendi. Ceketlerin altına beyaz gömlek giyilmesine izin verildi.

Kadınlar için, ideal olarak diz altına kadar inen uzun siyah elbiseler söz konusuydu. Siyah mantilla (dantel duvak) ve siyah eldiven de giyilebilirdi, ancak tören için izin verilen tek takı bir dizi inciydi.