Kıyafet kuralına uymadılar: Papa'nın cenazesinde "saygısız" liderler
Papa Francis'in cenaze töreninde en çok konuşulanlardan biri kıyafet tercihleri oldu. En çok da ABD Başkanı Trump, mavi takım elbisesiyle eleştiri oklarının hedefindeydi.
Papa Francis dün, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Aziz Petrus Bazilikası'nda toprağa verildi.
"Halkın Papası"na saygılarını sunmak üzere Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 bin kişi arasında 50 dünya lideri ve çok sayıda Avrupalı kraliyet mensubu da yer aldı.
Cenaze törenine katılanlar arasında İngiltere Prensi William, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve First Lady Olena Zelenska, İspanya Kralı Felipe VI ve Kraliçe Letizia ile Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde de vardı.
Vatikan'daki cenaze için birkaç özel kıyafet kodu gerekliliği vardı.
Erkeklerin koyu renk takım elbise giymeleri, uzun siyah kravat takmaları ve ceketin sol yakasında aynı renkte bir düğme (Vatikan onurlarının yerleştirilebileceği yer) takmaları istendi. Ceketlerin altına beyaz gömlek giyilmesine izin verildi.
Kadınlar için, ideal olarak diz altına kadar inen uzun siyah elbiseler söz konusuydu. Siyah mantilla (dantel duvak) ve siyah eldiven de giyilebilirdi, ancak tören için izin verilen tek takı bir dizi inciydi.
"TRUMP KENDİSİNİ ÖNE ÇIKARDI, SAYGISIZCA"
Cenaze töreninde herkes kurallara harfiyen uymadı.
ABD Başkanı Trump'ın mavi takım elbisesi ve mavi kravatı internette eleştiri oklarının hedefi olurken, X'te yorum yapanlar Trump'ın kıyafet seçiminin kendisini öne çıkardığı için "saygısızca" olduğunu söyledi.
Eski Başkan Joe Biden da koyu siyah bir takım elbise giymesine rağmen törene siyah yerine mavi bir kravatla katıldı.
Zelenski ise tamamen siyah giyinmişti ancak kravatı yoktu. Melania Trump inci yerine gümüş haçlı sade bir kolye takmayı tercih etti. Şık uzun siyah elbisesini ve topuklu ayakkabılarını siyah dantel bir mantilla ve uyumlu dantel eldivenlerle eşleştirdiği için kıyafetinin geri kalanı idealdi.
KADIN LİDERLER TAKIM ELBİSE TERCİH ETTİ
Jill Biden, Kraliçe Letizia, Monako Prensesi Charlene, Ürdün Kraliçesi Rania, Belçika Kraliçesi Mathilde, Danimarka Kraliçesi Mary, İsveç Kraliçesi Silvia ve Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit de gotik peçeler takmıştı.
Victoria Starmer elbise giymedi, bunun yerine kıyafet kurallarına daha İngiliz bir yaklaşım sergileyerek, üzerinde kısa siyah ağ bulunan siyah bir fiske tercih etti.
Brigitte Macron, Olena Zelenska ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi bazı kadın konuklar elbise giymek yerine siyah takım elbiseleri tercih etti.
Ayin için kırmızı, beyaz ve mor renklere bürünen ve altın ve mücevherlerle süslenen kilisenin farklı üyeleri özellikle göz alıcı kıyafetler giydi.
Bazıları için dindarlar 2018 Met Gala'sından fırlamış gibi görünse de Katolikler bu kıyafetlerin alışılmışın dışında olmadığını biliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Papa Francis
- Trump Zelenski Görüşmesi
- Volodimir Zelenski