Kıyamet Günü Saati güncellendi: Dünya felakete bir saniye daha yaklaştı

Dünya genelinde insanlığın karşı karşıya olduğu tehditleri sembolik olarak gösteren Kıyamet Günü Saati güncellendi.

Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni) tarafından 1947'den bu yana her yıl Ocak ayında güncellenen sembolik saat gece yarısına bir saniye daha yaklaştırıldı.

2024 yılı için gece yarısına 90 saniye kalaya sabitlenerek yerini koruyan saat 89 saniye olarak ayarlandı.

TRUMP GÖREVE BAŞLADI SAAT GÜNCELLENDİ



Kıyamet Günü Saati’nin yeni ayarının, Donald Trump’ın göreve başlamasından yalnızca bir hafta sonra yapılması dikkat çekti. Bu gelişme, uluslararası iş birliği normlarının zayıflaması ve küresel tehditlere karşı alınan önlemlerin yetersizliği olarak değerlendirildi.

"FELAKETE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kıyamet Günü Saati’nin varoluşsal tehditlere ne denli yakın olduğunu vurgulayarak, dünya liderlerine acil ve cesur bir liderlik çağrısında bulundu. Santos, özellikle dezenformasyon ve kötü niyetli teknolojilerin yayılmasının yaratacağı güvensizliklere dikkat çekti.



Santos, geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar yaşanan dünyada, iklim değişikliğinin gezegen üzerindeki etkisinin giderek kötüleştiğini belirtti. Ayrıca, dezenformasyonun arttığı günümüzde, bu tür tehditlerle mücadele için acil eylem çağrısı yaptı. Yeni teknolojilerin kötüye kullanılmasının, güvensizlik duygusunu derinleştirdiği uyarısında bulundu.

