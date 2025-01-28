Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?

Dünya genelinde insanlığın karşı karşıya olduğu tehditleri sembolik olarak gösteren Kıyamet Günü Saati bugün güncelleniyor. 2024 yılı için gece yarısına 90 saniye kalaya sabitlenerek yerini korumuştu. Ortadoğu'da devam eden çatışmalar,Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim felaketleri tahribat yaratmaya devam ederken saatin geriye alınması beklenmiyor.  Peki insanlığın olası bir nükleer felakette yok olma süresine ne kadar kaldı?

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?

Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni), Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor.

İnsanlığın yok oluşa ne kadar yaklaştığını sembolik olarak gösteren saat bugün (28 Ocak) yapılacak canlı yayında açıklanacak. 

Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından hayata geçirilen ve 75 yılı aşkın bir süredir insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati Scientists'ın bilim ve güvenlik kurulu ile 11 Nobel ödüllü kişinin de yer aldığı bir kurul tarafından belirleniyor. 

Özellikle - savaşı, -Hamas çatışması ve İsrail-Hizbullah gerilimi gibi bölgesel krizler, küresel istikrarı ciddi şekilde tehdit ederken, iklim krizi de bu sembolik saatin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 1

KIYAMET SAATİ KAÇ?

Kıyamet Saati, uzmanlar tarafından kabul edildiği üzere dünyanın insan kaynaklı küresel bir felakete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir saattir.

Her yıl saat, insanlığın tamamen yok olmasına (gece yarısı) ne kadar yakın olduğumuza göre güncellenir.

Saat ileri gidip gece yarısına yaklaşırsa (önceki yılla karşılaştırıldığında), bu insanlığın kendi kendini yok etmeye yaklaştığı anlamına gelir.

Ancak gece yarısından daha da geriye giderse, insanlığın son 12 ayda küresel felaket risklerini azalttığını gösteriyor.

Bazı yıllarda saatin ibreleri (2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi) hiç hareket etmiyor, bu da küresel durumun değişmediğini gösteriyor.

Saat, Chicago merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve akademik bir dergi yayınlayan Atom Bilimcileri Bülteni tarafından belirleniyor.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 2

BU YIL NE BEKLENİYOR 

Uzmanlar, - savaşı, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, nükleer savaş tehdidi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı saatin iki yıl aradan sonra ilk kez ileriye alınabileceğini söylüyor. 

Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.

Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 3

Son 75 yılda saat gece yarısına ne kadar yaklaştı?

1947-48 : 7 dakika

1949-52 : 3 dakika

1953-59 : 2 dakika

1960-62 : 7 dakika

1963-67 : 12 dakika

1968 : 7 dakika

1969-71 : 10 dakika

1972-73 : 12 dakika

1974-79 : 9 dakika

1980 : 7 dakika

1981-83 : 4 dakika

1984-87 : 3 dakika

1988-89 : 6 dakika

1990 : 10 dakika

1991-94 : 17 dakika

1995-97 : 14 dakika

1998-2001 : 9 dakika

2002-06 : 7 dakika

2007-09 : 5 dakika

2010-11 : 6 dakika

2012-14 : 5 dakika

2015-16 : 3 dakika

2017 : 2,5 dakika

2018-19 : 2 dakika

2020-22 : 100 saniye

2023 : 90 saniye

2024: 90 saniye

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