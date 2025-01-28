Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?

Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni), Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. İnsanlığın yok oluşa ne kadar yaklaştığını sembolik olarak gösteren saat bugün (28 Ocak) yapılacak canlı yayında açıklanacak. Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından hayata geçirilen ve 75 yılı aşkın bir süredir insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati Scientists'ın bilim ve güvenlik kurulu ile 11 Nobel ödüllü kişinin de yer aldığı bir kurul tarafından belirleniyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve İsrail-Hizbullah gerilimi gibi bölgesel krizler, küresel istikrarı ciddi şekilde tehdit ederken, iklim krizi de bu sembolik saatin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

KIYAMET SAATİ KAÇ? Kıyamet Saati, uzmanlar tarafından kabul edildiği üzere dünyanın insan kaynaklı küresel bir felakete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir saattir.



Her yıl saat, insanlığın tamamen yok olmasına (gece yarısı) ne kadar yakın olduğumuza göre güncellenir.



Saat ileri gidip gece yarısına yaklaşırsa (önceki yılla karşılaştırıldığında), bu insanlığın kendi kendini yok etmeye yaklaştığı anlamına gelir.



Ancak gece yarısından daha da geriye giderse, insanlığın son 12 ayda küresel felaket risklerini azalttığını gösteriyor.



Bazı yıllarda saatin ibreleri (2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi) hiç hareket etmiyor, bu da küresel durumun değişmediğini gösteriyor.



Saat, Chicago merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve akademik bir dergi yayınlayan Atom Bilimcileri Bülteni tarafından belirleniyor.



BU YIL NE BEKLENİYOR Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, nükleer savaş tehdidi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı saatin iki yıl aradan sonra ilk kez ileriye alınabileceğini söylüyor. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.