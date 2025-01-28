Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?
Dünya genelinde insanlığın karşı karşıya olduğu tehditleri sembolik olarak gösteren Kıyamet Günü Saati bugün güncelleniyor. 2024 yılı için gece yarısına 90 saniye kalaya sabitlenerek yerini korumuştu. Ortadoğu'da devam eden çatışmalar,Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim felaketleri tahribat yaratmaya devam ederken saatin geriye alınması beklenmiyor. Peki insanlığın olası bir nükleer felakette yok olma süresine ne kadar kaldı?
Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni), Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor.
İnsanlığın yok oluşa ne kadar yaklaştığını sembolik olarak gösteren saat bugün (28 Ocak) yapılacak canlı yayında açıklanacak.
Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından hayata geçirilen ve 75 yılı aşkın bir süredir insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati Scientists'ın bilim ve güvenlik kurulu ile 11 Nobel ödüllü kişinin de yer aldığı bir kurul tarafından belirleniyor.
Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve İsrail-Hizbullah gerilimi gibi bölgesel krizler, küresel istikrarı ciddi şekilde tehdit ederken, iklim krizi de bu sembolik saatin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.
KIYAMET SAATİ KAÇ?
Kıyamet Saati, uzmanlar tarafından kabul edildiği üzere dünyanın insan kaynaklı küresel bir felakete ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir saattir.
Her yıl saat, insanlığın tamamen yok olmasına (gece yarısı) ne kadar yakın olduğumuza göre güncellenir.
Saat ileri gidip gece yarısına yaklaşırsa (önceki yılla karşılaştırıldığında), bu insanlığın kendi kendini yok etmeye yaklaştığı anlamına gelir.
Ancak gece yarısından daha da geriye giderse, insanlığın son 12 ayda küresel felaket risklerini azalttığını gösteriyor.
Bazı yıllarda saatin ibreleri (2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi) hiç hareket etmiyor, bu da küresel durumun değişmediğini gösteriyor.
Saat, Chicago merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve akademik bir dergi yayınlayan Atom Bilimcileri Bülteni tarafından belirleniyor.
BU YIL NE BEKLENİYOR
Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, nükleer savaş tehdidi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı saatin iki yıl aradan sonra ilk kez ileriye alınabileceğini söylüyor.
Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.
Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.
Son 75 yılda saat gece yarısına ne kadar yaklaştı?
1947-48 : 7 dakika
1949-52 : 3 dakika
1953-59 : 2 dakika
1960-62 : 7 dakika
1963-67 : 12 dakika
1968 : 7 dakika
1969-71 : 10 dakika
1972-73 : 12 dakika
1974-79 : 9 dakika
1980 : 7 dakika
1981-83 : 4 dakika
1984-87 : 3 dakika
1988-89 : 6 dakika
1990 : 10 dakika
1991-94 : 17 dakika
1995-97 : 14 dakika
1998-2001 : 9 dakika
2002-06 : 7 dakika
2007-09 : 5 dakika
2010-11 : 6 dakika
2012-14 : 5 dakika
2015-16 : 3 dakika
2017 : 2,5 dakika
2018-19 : 2 dakika
2020-22 : 100 saniye
2023 : 90 saniye
2024: 90 saniye
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