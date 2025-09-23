Kıyamet kehaneti viral oldu: İnanlar evlerini arabalarını satmaya başladı

Güney Afrikalı papaz Joshua Mhlakela’nın YouTube’da yayınladığı video, TikTok’ta “RaptureTok” trendini başlattı. Videoda, Mhlakela, Hz. İsa'nın 23 ve 24 Eylül’de dünyaya döneceğini ve Hristiyanlığın uzun süredir beklediği Kıyamet Günü’nün başlayacağını iddia etti. Video, 555 binden fazla izlendi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mhlakela’nın kehanetine inanan bazı kişiler, evlerini ve arabalarını sattı, işlerinden ayrıldı.

Kıyamet tartışmaları, Nibiru adlı bir gezegenin Dünya’ya çarpacağı veya yakın geçeceği iddiaları gibi uzun süredir devam eden kehanetlerle birleşti. Ancak NASA, bu tür söylentileri defalarca yalanladı.

BİNLERCE KİŞİ AKIMA KATILDI

TikTok’ta Rapture etiketiyle binlerce video paylaşıldı. Forbes yazarı Dani Di Placido, bu videoları “dışarıdan bakıldığında adeta bir reality şov” olarak nitelendirdi.

Bilişsel Davranışçı Terapi Merkezi kurucusu Avigail Lev ise insanların kıyamet kehanetlerine takılmasını “varoluşsal kaygı ve belirsizlikle başa çıkma” olarak açıkladı.

Lev, “İklim değişikliği, yapay zeka ve dijital medya krizleri, siyasi belirsizlikler ve yalnızlık salgını bir araya geldiğinde, insanlar kendilerini güvence altına alacak bir anlatı arıyor" dedi.

Lev, kıyamet senaryolarının sadece günümüzün değil, tarih boyunca da sık görüldüğünü belirtti. Ortaçağ veba dönemlerinde ve büyük savaşlardan sonra insanların felaket senaryolarına yöneldiğini belirten Lev "Günümüzde ise bu düşünceler küresel çapta hızla yayılıyor ve sosyal medya aracılığıyla her zamankinden daha görünür hale geliyor" dedi.