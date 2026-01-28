Kıyamet Saati güncellendi. Gece yarısına 85 saniye kaldı

Dünya, insan kaynaklı felaketlere hiç olmadığı kadar yaklaştı. Atom Bilimcileri Bülteni, iklim krizi, nükleer savaş riski ve yapay zekanın denetimsiz kullanımı gibi tehditleri gerekçe göstererek Kıyamet Saati'ni “gece yarısına 85 saniye kalaya” çekti.

Neredeyse seksen yıl sonra, saat gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlandı. Bu, 1947'de saati kuran Atom Bilimcileri Bülteni'ne göre, saatin gece yarısına en yakın olduğu an oldu. Saat geçen yıl 89 saniyeyi gösteriyordu.

Gece yarısı, insanların Dünya'yı yaşanmaz hale getireceği anı temsil ediyor.

DÜNYA ŞİMDİYE KADARKİ EN TEHLİKELİ NOKTADA

Bilim insanları, Rusya, Çin, ABD ve diğer ülkelerin giderek daha agresif, rekabetçi ve milliyetçi bir çizgiye kaydığını belirterek, bunun küresel yıkım risklerini artırdığını vurguladı.

2025 yılında nükleer silahlı devletlerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyonla çatışmalar yoğunlaştı. Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan gerilimi ve ABD ile İsrail’in geçen yaz gerçkleşen saldırılarının ardından İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin soru işaretleri risk başlıkları arasında sayıldı.

ABD-RUSYA ANLAŞMASI SONA ERİYOR

2025 yılında nükleer silahlı devletlerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyonla çatışmalar yoğunlaştı. ABD ve Rusya arasındaki nükleer silah stoklarını düzenleyen son anlaşma 4 Şubat'ta sona erecek. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ilk kez, kontrolden çıkacak bir nükleer silahlanma yarışını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak.

İKLİM KRİZİ VE YAPAY ZEKA UYARISI

Bilim insanları, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve seller gibi küresel ısınmayla bağlantılı aşırı hava olaylarının arttığını, ülkelerin iklimle mücadelede anlamlı ve bağlayıcı anlaşmalar üretemediğini kaydetti.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın fosil yakıtları teşvik eden ve yenilenebilir enerjiyi zorlaştıran politikalarına da atıf yapıldı. Ayrıca biyoteknolojinin kötüye kullanım ihtimali ve yeterli denetim olmaksızın hızla yaygınlaşan yapay zekâ uygulamaları ayrı bir risk olarak öne çıkarıldı.

“YA BİRLİKTE HAREKET EDERİZ YA DA HEPİMİZ KAYBEDERİZ”

Bilim ve güvenlik kurulunun başkanı Daniel Holz, uluslararası güven ve işbirliğinin hayati olduğunu belirterek, “Dünya ‘biz-onlar’ ve sıfır toplamlı bir yaklaşıma bölünürse, kaybetme olasılığımız artar.” dedi.