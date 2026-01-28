Kıyamet Saati güncellendi. Gece yarısına 85 saniye kaldı
28.01.2026 09:01
Son Güncelleme: 28.01.2026 09:04
Neredeyse seksen yıl sonra, Kıyamet Saati gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlandı.
Bilim insanları Kıyamet Saati'ni gece yarısına 85 saniye kalaya ayarladı. Bu güncelleme, saatin gece yarısına en yakına ayarlandığı an oldu. Gece yarısı, insanların Dünya'yı yaşanmaz hale getireceği anı temsil ediyor.
Dünya, insan kaynaklı felaketlere hiç olmadığı kadar yaklaştı. Atom Bilimcileri Bülteni, iklim krizi, nükleer savaş riski ve yapay zekanın denetimsiz kullanımı gibi tehditleri gerekçe göstererek Kıyamet Saati'ni “gece yarısına 85 saniye kalaya” çekti.
Neredeyse seksen yıl sonra, saat gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlandı. Bu, 1947'de saati kuran Atom Bilimcileri Bülteni'ne göre, saatin gece yarısına en yakın olduğu an oldu. Saat geçen yıl 89 saniyeyi gösteriyordu.
DÜNYA ŞİMDİYE KADARKİ EN TEHLİKELİ NOKTADA
Bilim insanları, Rusya, Çin, ABD ve diğer ülkelerin giderek daha agresif, rekabetçi ve milliyetçi bir çizgiye kaydığını belirterek, bunun küresel yıkım risklerini artırdığını vurguladı.
2025 yılında nükleer silahlı devletlerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyonla çatışmalar yoğunlaştı. Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan gerilimi ve ABD ile İsrail’in geçen yaz gerçkleşen saldırılarının ardından İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin soru işaretleri risk başlıkları arasında sayıldı.
ABD-RUSYA ANLAŞMASI SONA ERİYOR
2025 yılında nükleer silahlı devletlerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyonla çatışmalar yoğunlaştı. ABD ve Rusya arasındaki nükleer silah stoklarını düzenleyen son anlaşma 4 Şubat'ta sona erecek. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ilk kez, kontrolden çıkacak bir nükleer silahlanma yarışını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak.
İKLİM KRİZİ VE YAPAY ZEKA UYARISI
Bilim insanları, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve seller gibi küresel ısınmayla bağlantılı aşırı hava olaylarının arttığını, ülkelerin iklimle mücadelede anlamlı ve bağlayıcı anlaşmalar üretemediğini kaydetti.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın fosil yakıtları teşvik eden ve yenilenebilir enerjiyi zorlaştıran politikalarına da atıf yapıldı. Ayrıca biyoteknolojinin kötüye kullanım ihtimali ve yeterli denetim olmaksızın hızla yaygınlaşan yapay zekâ uygulamaları ayrı bir risk olarak öne çıkarıldı.
“YA BİRLİKTE HAREKET EDERİZ YA DA HEPİMİZ KAYBEDERİZ”
Bilim ve güvenlik kurulunun başkanı Daniel Holz, uluslararası güven ve işbirliğinin hayati olduğunu belirterek, “Dünya ‘biz-onlar’ ve sıfır toplamlı bir yaklaşıma bölünürse, kaybetme olasılığımız artar.” dedi.
Geçen sene bilim insanları saati 89 saniye kalaya ayarlamıştı.
1947'DEN BUGÜNE KIYAMET SAATİ
1947’de sembolik bir uyarı aracı olarak oluşturulan Kıyamet Saati, Soğuk Savaş’ın sonunda 17 dakika ile en güvenli dönemini yaşamıştı.
Son yıllarda hızlanan küresel riskler nedeniyle dakika yerine saniye cinsinden geri sayım yapılıyor.
GİDİŞAT TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR Mİ?
Grup, liderler ve ülkeler varoluşsal risklere karşı ortak hareket ederse saatin yeniden geri alınabileceğini vurguladı.
KIYAMET SAATİ NEDİR?
İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilmesi için kullanılan kod adı Manhattan Projesi'nde çalışan bir grup bilim insanı, 1945'te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Atom Bilim İnsanları Bülteni'ni kurdu.
Örgütün asıl amacı nükleer tehditleri ölçmekti, ancak 2007'de Bülten, hesaplamalarına iklim krizini de dahil etmeye karar verdi.
Son 79 yıldır, bilim insanları her yıl, insanlığın tamamen yok olmaya ne kadar yakın olduğuna dair inançlarına göre saatin zamanını değiştiriyorlar.
Bazı yıllarda zaman değişiyor, bazı yıllarda değişmiyor. Zaman, bilim ve güvenlik kurulundaki uzmanlar tarafından, sponsorlar kuruluyla istişare edilerek belirleniyor. Sponsorlar kurulu, Albert Einstein tarafından Aralık 1948'de kurulmuş ve ilk başkanı J. Robert Oppenheimer olmuştu.
SAAT GECE YARISINI GÖSTERDİĞİNDE NE OLACAK?
Kıyamet Saati kuruluşundan beri hiçbir zaman gece yarısını göstermedi.
Uzmanlara göre saat gece yarısını gösterdiğinde, bu, bir tür nükleer savaş ya da insanlığı yok eden felaket niteliğinde bir iklim değişikliği yaşandığı anlamına gelecek.