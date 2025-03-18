Kıyıda gizemli beyaz köpük: Sörfçüler rahatsızlandı,  plajlar kapatıldı

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde kıyıya vuran beyaz köpük ve ölü balıkların ardından bölgedeki sörfçülerin rahatsızlanması üzerine 2 plajın kullanıma kapatıldığı bildirildi.



Yetkililer, Güney Avustralya eyaletinin Adelaide kentindeki plajlarda onlarca ölü balık ve alışılmışın dışında kirli beyaz köpüklerin kıyıya vurduğunu aktardı.



Suyla temas eden sörfçülerin göz yanması, boğaz ağrısı ve öksürük şikayeti bulunduğunu kaydeden yetkililer, olayın ardından bölgedeki 2 plajın kullanıma kapatıldığını duyurdu.



Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, "endişe verici" olarak nitelendirdiği bu olaya olağandışı hava koşulları sonucu oluşan mikroalg patlamasının neden olmuş olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.



Gaylard, "Yılın bu zamanında hava koşulları uygun olduğunda zaman zaman izole mikroalg patlamaları görüyoruz; ancak bu büyüklükte bir olay kesinlikle sıra dışı." ifadesini kullandı.



Yetkililer, kıyıya vuran köpüklerden alınan örneklerin incelendiğini ve plajların "en kısa sürede" yeniden kullanıma açılmasının planlandığını bildirdi.