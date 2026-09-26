Kıyılar her sene milim milim batıyor. Deniz yükseliyor, kara çöküyor

ABD 'nin kıyı şeridinde tehlike yalnızca yükselen deniz seviyesi değil. Yeni bir araştırmaya göre ülkenin kıyı bölgelerinin yüzde 70'inden fazlasında kara her yıl biraz daha çöküyor.

Tufts Üniversitesi ve Virginia Tech'ten araştırmacılar, ABD kıyılarındaki zemin hareketlerini ortaya çıkarmak için 190 milyondan fazla ölçümü analiz etti.

Büyük ölçüde uydulardan alınan ve 2007-2020 dönemini kapsayan veriler, kıyı şeridinin önemli bölümünde zeminin aşağı doğru hareket ettiğini gösterdi.

KIYILARIN YÜZDE 71,5'İ ÇÖKÜYOR

Araştırmaya göre ABD kıyılarının yüzde 71,5'inde zemin yılda 1 milimetreden fazla çöküyor.

Kıyıların yüzde 43'ünde yıllık çökme 2 milimetre veya daha fazla olurken, yüzde 23,3'ünde bu rakam en az 3 milimetreye ulaşıyor. En yüksek çökme oranları ülkenin güneyindeki Meksika Körfezi kıyılarında tespit edildi.

Araştırmacılar, ABD'nin doğu kıyılarında da çökmenin neredeyse tüm kıyı şeridine yayıldığını belirtti. Batı kıyılarının bazı kesimlerinde ise zeminin yükseldiği tespit edildi.

NEDEN BATIYOR?

Kıyılardaki zemin çökmesinin arkasında hem doğal süreçler hem de insan faaliyetleri bulunuyor.

Deltalar ve sulak alanlardaki yumuşak tortuların zaman içinde sıkışması zeminin doğal olarak alçalmasına yol açabiliyor. Son Buzul Çağı'nın ardından devam eden jeolojik hareketler de bazı bölgelerde kara seviyesini etkiliyor.

Bunun yanında yerleşim yerleri, tarım ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeraltı suyunun aşırı çekilmesi de zemin çökmesini hızlandırabilen faktörlerden biri.

84 MİLYON KİŞİ ETKİLENEN BÖLGELERDE YAŞIYOR

Araştırmacılar, zemin çökmesinin görüldüğü kıyı bölgelerinde yaşayan nüfusu da hesapladı.

Buna göre yaklaşık 67,1 milyon kişi düşük, 14 milyon kişi orta ve 3,2 milyon kişi yüksek düzeyde zemin çökmesinin görüldüğü kıyı bölgelerinde yaşıyor.

Toplamda yaklaşık 84,3 milyon kişinin farklı seviyelerde zemin çökmesinden etkilenen bölgelerde yaşadığı belirtildi.