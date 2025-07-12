Kız çocuğuna tecavüz edip öldüren adam halkın önünde asıldı

İranlı yetkilier, bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren adamı halka açık şekilde idam etti.

Yargıya bağlı Mizan Online haber sitesine göre, kuzeybatıdaki Bukan kentinden olan çocuğun ailesi, yasal işlemlere dahil olmuş ve kamu infazını talep etmişti.

Eyalet başyargıcı Naser Atabati, "Kamuoyu üzerindeki duygusal etkisi nedeniyle davaya özel bir önem verildi" dedi.



Ölüm cezası mart ayında verilmiş ve daha sonra İran'ın en üst mahkemesi tarafından onaylanmıştı.



Atabati, infazın "kurbanın ailesinin ve vatandaşların talebi üzerine, davanın toplum üzerindeki duygusal etkisi nedeniyle" halka açık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.



Genellikle asılarak yapılan halka açık infazlar İran'da nadir değil ancak özellikle ağır olduğu düşünülen vakalarda gerçekleştiriliyor.



Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu insan hakları gruplarına göre, Çin'den sonra dünyanın en çok infaz gerçekleştiren ikinci ülkesi olan İran'da, cinayet ve tecavüz ölümle cezalandırılıyor.