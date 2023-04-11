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"Kız kavgaları düzenliyor": Ortaokul öğretmeni gözaltında

ABD'nin Florida eyaletinde bir ortaokul öğretmeni, "kız kavgaları" düzenlemekle suçlandı. Öğrencilerini tehdit etmekle suçlanan Angel Footman adlı öğretmen 4 ayrı suçtan gözaltına alındı.

"Kız kavgaları düzenliyor": Ortaokul öğretmeni gözaltında
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Fox News'in haberine göre, 23 yaşındaki Angel Footman, sınıfında öğrenci kavgalarına ev sahipliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

"Kız kavgaları düzenliyor": Ortaokul öğretmeni gözaltında - 1

4 AYRI SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

Footman'ın öğrencilerin kavga etmesine izin verdiği ve onları masasından izlediği; zaman zaman öğrencileri "bağırarak veya kavgaları telefonlarıyla kaydederek dikkat çekmemeleri" konusunda uyardığı iddia edildi.

7 Nisan'da "bir çocuğun suç işlemesine yardımcı olmakla" ilgili dört ayrı suçtan gözaltına alınan Footman'ın, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

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