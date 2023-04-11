"Kız kavgaları düzenliyor": Ortaokul öğretmeni gözaltında

4 AYRI SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

Footman'ın öğrencilerin kavga etmesine izin verdiği ve onları masasından izlediği; zaman zaman öğrencileri "bağırarak veya kavgaları telefonlarıyla kaydederek dikkat çekmemeleri" konusunda uyardığı iddia edildi.



7 Nisan'da "bir çocuğun suç işlemesine yardımcı olmakla" ilgili dört ayrı suçtan gözaltına alınan Footman'ın, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor.