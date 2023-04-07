Kız takımında oynaması yasaklanmıştı: ABD'de Yüksek Mahkeme'den 12 yaşındaki trans öğrenciyle ilgili karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Batı Virginia eyaleti tarafından uygulanan transseksüel öğrencilerin okul kız takımında oynayamayacağı yönündeki yasanın aleyhine karar verdi.



Mahkeme, 12 yaşındaki transseksüel ortaokul öğrencisi Becky Pepper-Jackson’ın ailesi tarafından eyalet aleyhine açılan dava ile ilgili, kızın okul takımında oynamaya devam edebileceğine hükmetti.



Mahkemenin kararına, muhafazakar yargıçlar Samuel Alito ve Clarence Thomas aleyhte görüş belirtti.



Batı Virginia Başsavcısı Patrick Morrisey, yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın usule ilişkin olduğunu belirterek, davayı esastan kazanma konusunda ise güvenlerini koruduklarını kaydetti.



NE OLMUŞTU?



Eyalette 2021’de yürürlüğe giren yasaya göre, kişinin doğumdaki biyolojik cinsiyeti temel alınarak, daha sonra cinsiyet değiştiren erkek öğrencilerin orta okul, lise ve kolejlerde kız spor takımlarına katılarak yarışmaları yasaklanıyordu.



Harrison County Orta Okulu öğrencisi Pepper-Jackson, LGBTQ grupların desteği ile eyalet yasağını temyiz mahkemesine taşımış, bu süreçte de okul kız koşu takımında sportif faaliyetlerine devam etmişti.



Temyiz mahkemesinin de Batı Virginia yasağını onaylayan bir alt mahkeme kararına itiraz ederek 12 yaşındaki trans öğrencinin kız spor takımında yarışabileceğini belirtmesi üzerine, eyalet yönetimi de Yüksek Mahkemeye temyizi durdurma başvurusunda bulunmuştu.



Batı Virginia, trans sporcuların cinsiyet kimliklerine uygun sporlara katılmalarını yasaklayan ülkedeki 20 eyalet arasında yer alıyor.