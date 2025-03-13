Kızamık geri döndü: Dünya Sağlık Örgütü'nden "uyandırma çağrısı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2024 yılında Avrupa'da kızamık vakalarının iki katına çıkarak son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.



Hastalığın yayılmasını engellemek için aşıların önemi vurgulandı.



DSÖ'nün 53 ülkeyi kapsayan ve Orta Asya'yı da içine alan Avrupa bölgesinde geçen yıl 127 bin 350 kızamık vakası ve 38 ölüm kaydedildi.



Romanya ve Kazakistan sırasıyla 30 bin 692 ve 28 bin147 vaka bildirerek en çok etkilenen ülkeler oldu.



Avrupa'daki vakaların yarısının hastaneye yatırılması gerektiğini belirten DSÖ, vakaların yüzde 40'ının beş yaşın altındaki çocukları kapsadığını kaydetti.



"YÜKSEK AŞILAMA OLMADAN GÜVENLİK SAĞLANAMAZ"

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Kızamık geri döndü ve bu bir uyandırma çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği sağlanamaz” açıklamasını yaptı.



Kluge, yetkilileri yetersiz ve aşılanmamış toplulukları korumak için aşılama çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı.



2023 yılında bölgede 500 bin çocuk ilk doz aşılarını olmadı. Kluge, “Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz” uyarısında bulundu.



KIZAMIK NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum damlacıkları yoluyla yayılıyor ve enfekte bir kişi bir bölgeyi terk ettikten sonra iki saate kadar havada kalıyor.



Hastalık ateşe, solunum semptomlarına ve döküntüye neden oluyor ancak zatürre, beyin iltihabı ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor.



Avrupa, 2024 yılında dünyadaki kızamık vakalarının üçte birini oluşturdu.



1997 yılında 216 bin vakanın rapor edilmesinin ardından kızamık Avrupa'da keskin bir düşüş göstererek 2016 yılında 4 bin 440 vaka ile en düşük seviyeye ulaştı.



Ancak hastalık 2018 ve 2019'da yeniden ortaya çıktı ve Covid-19 salgını sırasında aşıların gerilemesinin ardından 2023'ten bu yana patladı.

