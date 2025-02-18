Kızamık vakaları artıyor: Teksas'ta 48 vaka tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletinde kızamık vakalarında artış yaşanıyor. Vaka sayısı 48'e yükselirken 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kızamık vakaları artıyor: Teksas'ta 48 vaka tespit edildi

Sağlık yetkilileri, Teksas'taki salgının hızla yayıldığını ve yakın eyaletlerde vakaların doğrulandığını belirterek, kızamığın genelinde yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'na (DSHS) göre, batı Teksas'ta salgını vakası 48'e yükseldi. DSHS sözcüsü, yaşanan vakaların eyaletteki 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük kızamık salgını olduğunu bildirdi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre bu yıl Alaska, Georgia, New York ve Rhode Island'da da kızamık vakaları görüldü.

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