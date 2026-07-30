Kızıldeniz için çok uluslu koalisyon hazırlığı. Türkiye de destek verdi
30.07.2026 20:20
Babülmendep Boğazı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin, çok uluslu bir deniz savunma koalisyonu kurulması önerisine destek veren ortak bir açıklama yayımladığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye’nin yanı sıra Pakistan, Mısır, Sudan ve Cibuti’nin de aralarında bulunduğu ülkeler, önerilen koalisyonun kurulmasına desteklerini açıkladı.
Koalisyonun, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde savunma işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.
MERKEZİN SUUDİ ARABİSTAN’DA OLMASI GÜNDEMDE
Toplantıda, Suudi Arabistan’ın koalisyonun kurucu ve lider ülkesi olması ile koalisyon merkezine ev sahipliği yapması önerileri de değerlendirildi.
Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen toplantıya 43 ülkenin temsilcileri ile Avrupa Birliği delegasyonu katıldı.
Toplantıda, bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin artırılması, savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası tehditlere karşı ortak hareket edilmesine yönelik başlıklar ele alındı.