Kızıldeniz yine hareketli: 14 İHA vuruldu

Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yaptı.



Kızıldeniz'de Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerden İHA dalgası tespit edildiği belirtildi.



14 insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü açıklandı. Açıklamada bölgesel ortakların tehdit hakkında uyarıldığı da duyuruldu.



Fransız bir denizcilik şirteki ise tüm gemilerinin Kızıldeniz'deki ticari faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Marsilya merkezli şirket, bölgedeki güvenlik tehdidinin giderek arttığını belirtti.