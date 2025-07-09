Kızıldeniz'de can pazarı: Yunan gemisini kurtarmaya çalışıyorlar

Deniz güvenlik firmaları, iki gün önce Kızıldeniz'de Yemenli Husiler tarafından vurulan, Yunanistan tarafından işletilen Eternity C gemisinin mürettebatını tahliye etmek üzere misyon başlattı.

Gemide 21'i Filipinli ve biri Rus olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu Eternity C, dün deniz insansız hava araçları ve sürat teknelerinden atılan roket güdümlü el bombalarıyla saldırıya uğradı.

Deniz güvenlik kaynakları, baskın sırasında en az dört mürettebatın öldüğünü ve ikisinin yaralandığını, bunun Haziran 2024'ten bu yana Kızıldeniz'de gemicilikle ilgili ilk ölümler olduğunu açıkladı.

Saldırı sırasında cankurtaran botları tahrip edildi ve mürettebat gemiyi güvenli bir şekilde terk edemedi. Projede yer alan denizcilik risk yönetimi firması Diaplous'tan bir yetkili, “Bu, bazıları yaralı olan ve yardıma ihtiyaç duyan mürettebatı kurtarma ve hayatını kaybeden denizcilerin cesetlerini toplama operasyonudur” dedi.

“Barışçıl bir operasyon hedefliyoruz” diyen yetkili, misyonun İngiliz güvenlik firması Ambrey ile birlikte başlatıldığını belirtti. Yetkili, gemiye yaklaştıklarında mürettebatın bir kısmının can yelekleriyle suyun içinde olduğunu söyledi.

Kaynaklara göre ayrıca Yunan hükümet yetkilileri, geminin kurtarılmasına yardımcı olmak için bölgedeki kilit oyunculardan Suudi Arabistan ile diplomatik görüşmeler başlattı.