Kızıldeniz'de facia: 44 turist taşıyan denizaltı battı

Kaza sonucu en az altı kişinin öldüğü, dokuz kişinin ise yaralandığı belirtildi. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Dört kişinin durumu kritik olmak üzere yaralılar yakındaki hastanelere nakledildi. Denizaltının "Sindbad" adını taşıdığını ve limana yakın bir yerde battığı aktarıldı.

DENİZALTI HAKKINDA NE BİLİYORUZ?



Sindbad, Hurgada bölgesinde birkaç yıldır turistik geziler düzenliyor.



Şirket, dünyadaki "14 eğlence amaçlı denizaltıdan" ikisine sahip olduğunu söylüyor.



Turistler denizde 25 metre derinliğe kadar seyahat ederek "500 metrelik mercan resiflerini ve deniz canlılarını" keşfetme olanağı buluyor.



Sindbad Denizaltıları'nın web sitesindeki bilgilendirme metnine göre, denzialtında 44 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için büyük bir yuvarlak görüş penceresi bulunuyor.