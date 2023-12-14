Kızıldeniz'de hareketlilik: Husiler'e ait bir İHA düşürüldü

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bandıralı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulundu.



Saldırının başarısız olmasının ardından Yemen'de Husilerin kontrol ettiği bölgelerden iki füze ateşlendi ancak gemiye isabet etmedi.



Petrol tankerinin yardım çağrısına bölgede bulunan ABD donanmasına bağlı "USS Mason" savaş gemisi yanıt verdi.



Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

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