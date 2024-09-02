Kızıldeniz’de ticari gemi vuruldu

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Kızıldeniz’de ticari bir geminin tespit edilemeyen iki mühimmat ile vurulduğunu duyurdu.



UKMTO’dan yapılan açıklamada, “Gemi bilinmeyen 2 mühimmat tarafından vuruldu. Hasar kontrolü devam etmektedir, kaptan gemiye yakın bir yerde üçüncü bir patlama olduğunu bildirmiştir. Gemide can kaybı yoktur ve gemi bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlemektedir. Yetkililer soruşturmayı sürdürmektedir. Gemilerin dikkatli bir şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir” denildi.

