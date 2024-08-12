Kızını göç yolculuğunda kaybetti: "Yeniden denemekten başka çaremiz yok"

Göçmenler, ölümle sonlanan yolculuklara rağmen umut arayışına devam ediyor.

Geçen ay kızını kaybeden vatansız Arap azınlık Bidun'lardan Amira Al Shammari, kendisinin ve ailesinin Manş Denizi'ni tekrar geçmeyi denemekten başka çaresi olmadığını söylüyor.

Manş Denizi, İngiltere ile Fransa'yı ayırıyor.



21 yaşındaki kızı Dina Al Shammari, 28 Temmuz'da Calais açıklarında aşırı kalabalık bir sandalda ezilerek hayatını kaybetti. Dina, ailesi ve üç kardeşiyle birlikte seyahat ediyordu.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre annesi Amira, ailenin geçen ayın başında Fransa'ya vardığını ve kızının, öldüğü geceden önce beş kez geçişi denediğini ifade etti.

2018 yılında Kuveyt'ten kaçan ailenin İngiltere'ye gitmeyi tekrar deneyip denemeyeceği sorulduğunda Al Shammari şunları söyledi: "Burada hiçbir seçeneğimiz yok, nereye gitmeliyiz? Bize kim koruma sağlayacak? Bunu tekrar yapmak zorundayız."

Aileye şişme botta 60 kişi olacağı söylendi, ancak yolculuk günü sayının bunun iki katı olduğunu fark ettiler.



"AİLEYİ VE SÜRÜCÜYÜ TEHDİT ETTİLER"

Calais'den bir tercüman aracılığıyla PA haber ajansına konuşan Al Shammari, şunları anlattı:

"Bot çok kalabalıktı. İlk gelen Dina'ydı, tekneye koştu çünkü bir an önce İngiltere'ye gitmek istiyordu. Sonra onu takip ettiler ve her yerden sıkıştırmaya başladılar. Nefes alamıyordu ve bağırmaya başladı."



Fransız sahil güvenliği kendilerine ulaşmadan önce teknenin yaklaşık bir saat denizde kaldığını söyleyen Al Shammari, teknedeki bazı kişilerin yardım çağırmak yerine yola devam etmeleri için aileyi ve sürücüyü bıçakla tehdit ettiğini belirtti.

Sahil güvenlik botlarına ulaştığında ise kızının artık nefes almadığını dile getirdi.

BU YIL 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Fransız denizcilik valiliğine göre, 34 kişi yerel saatle sabah 05.30 sıralarında "ağır yüklü" tekneden kurtarılırken, teknedeki diğer kişiler yardımı reddederek İngiltere'ye doğru yolculuğa devam etti.

Fransa'da ölümle ilgili soruşturma devam ederken, İngiltere'de Ulusal Suç Ajansı, 29 yaşındaki Mısırlı bir adamı yasadışı göçü kolaylaştırdığı şüphesiyle tutukladı ancak daha sonra kefaletle serbest bıraktı.

Al Shammari'nin ailesi, Dima'nın cenazesinin yetkililer tarafından teslim edilmesini beklerken, Fransız Groupe Décès kuruluşu tarafından cenaze masraflarının karşılanması için bağış toplanıyor.



Fransız sahil güvenliğinin kurtarma operasyonlarından elde ettiği teyit edilmiş raporlara göre, bu yıl şimdiye kadar Manş Denizi'nde 17 kişi hayatını kaybetti.