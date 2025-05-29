Kızını, gözleri için 1100 dolara sattı: Anneye ömür boyu hapis

Güney Afrikalı Kelly Smith, 6 yaşındaki kızını sattığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Smith, erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve arkadaşları Steveno van Rhyn, Joshlin Smith adlı kızın Western Cape'deki küçük bir kasabada kaybolmasının ardından onu kaçırmak ve ticaretini yapmaktan suçlu bulundu.



Ülkeyi şoke eden duruşmada bir tanık Kelly Smith'in kendisine kızını bir sangoma ya da geleneksel şifacıya 1100 dolar karşılığında sattığını ve kızın “gözleri ve teni” için istendiğini söylediğini aktardı.



Polisin geniş çaplı aramalarına rağmen Joshlin hala bulunamadı.

Bugün cezalarını açıklayan yüksek mahkeme yargıcı Nathan Erasmus, Smith, Appollis ve Van Rhyn'in uyuşturucu kullanıcısı olmalarının bir mazeret olmadığını söyledi.

Erasmus, “Verilebilecek en ağır cezadan daha az bir cezayı hak eden ve kurtarıcı bulabileceğim hiçbir şey yok” dedi.



Adam kaçırma suçundan üçüne de 10 yıl hapis cezası verildi.