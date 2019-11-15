KKTC 36. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da törenin adresi Atatürk Anıtı oldu. Anıt önünde düzenlenen törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, anıt özel defterine şunları yazdı:



"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36'ncı kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle gönül birliği içinde gururla kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da törende yaptığı konuşmada şunları vurguladı:



"15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken, Kuruluş Kararı'nda ve Bağımsızlık Bildirgesi'nde; Kıbrıs adasında iki halkın kendi milli benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanç ifade edilmiştir. Ayrıca iki halkın eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarının mümkün ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bunun da ötesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının, iki eşit halk arasında Federasyon çatısı altında bir ortaklığın kurulmasına engel değil, hatta kolaylaştırıcı olacağı da özellikle vurgulanmıştır."



Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.