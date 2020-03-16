KKTC Başbakanı Tatar: Gelişmelere göre sokağa çıkma yasağı ilan edebiliriz

KKTC Başbakanı Tatar gelişmelere bağlı olarak kısmi ya da tam sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini açıkladı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.03.2020 - 01:22 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 01:23

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, olağanüstü toplanarak, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilave tedbirler aldı.

Corona virüs önlemleri konusunda olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, zorunlu olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar gelişmelere bağlı olarak sokağa çıkma yasağı kararı alabileceklerini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Buna göre 71 ülke vatandaşları KKTC’ye giremeyecek. Öğrenci veya oturma izni olanlar da yasak kapsamında.

Uygulama 27 Mart'a kadar sürecek.

GKRY'DEN VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) de Bakanlar Kurulu toplandı.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, olağanüstü hal koşulları yaşadıklarını belirterek, 4 saatlik toplantı sonrasında virüse karşı alınan 15 maddelik tedbir listesini açıkladı.

Buna göre, özel sektörün faaliyetlerine ara verilen GKRY'ye, gelinen ülkenin tıbbi merkezlerinde covid-19 testi yapıldığına dair rapor beyan edilmesi kaydıyla girilebilecek.

GKRY Sağlık Bakanlığı, ülkede 9 kişinin daha virüs testinin pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının da 35'e yükseldiğini açıkladı.

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