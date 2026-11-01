KKTC Başbakanı Üstel'den Rum Yönetimi'ne: Sızlanmak yerine uzatılan işbirliği elini tutun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC ) Başbakanı Ünal Üstel, yazılı açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde yürüttüğü diplomatik faaliyetler ile yazdığı mektupları yakından takip ettiklerini belirtti.

Rum liderliğinin Kıbrıs’ta Türk halkının hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı adımlar atmayı sürdürmesinin Ada'daki huzuru daha da zorlaştırdığına dikkati çeken Üstel, BM'ye gönderilen mektupta "Akdeniz Araştırma 1" gemisinin faaliyetlerinin şikayet edilmesi ve bu çalışmaların "Rum liderliğinin izni olmadan yapılamayacağı"nın ileri sürülmesinin, Rum tarafının gerçeklerden ne kadar uzaklaştığını açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.



“ADA'DA TÜRKLERİN EŞİT HAK VE STATÜSÜ GÖRMEZDEN GELİNEREK ATILACAK ADIMLAR MEŞRU OLAMAZ”



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye , Doğu Akdeniz’deki meşru haklarından kaynaklanan araştırma ve inceleme faaliyetlerini kimsenin iznine tabi olmadan yürütmektedir ve yürütmeye devam edecektir." ifadesini kullanan Üstel, Rum liderliğinin sürekli şikayet mektupları yazarak uluslararası platformlarda "sızlanmak" yerine, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’de uzattığı işbirliği elini tutması gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik girişimlerine tepki gösteren, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarından ve Türkiye ile yürütülen stratejik projelerden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Üstel, Ada'da Türklerin eşit hak ve statüsü görmezden gelinerek atılacak hiçbir adımın meşru olamayacağının açıkça anlaşılması gerektiğini belirtti.

"BU HAT, ANA VATAN TÜRKİYE İLE KOPMAZ BAĞIN EN SOMUT NİŞANELERİNDEN BİRİ OLACAK"



GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nden duyduğu rahatsızlığın da aynı zihniyetin yansıması olduğuna işaret eden Üstel, "Kendi başına yabancı ülkelerle her türlü anlaşmayı imzalayan Rum yönetimi, KKTC’nin kendi kararlarını almasına ve projelerini hayata geçirmesine karışacak konumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tüm hızıyla devam edeceğini, tamamlanacağını ve Kıbrıs Türk halkının bundan faydalanacağını belirterek, "Asrın Projesi ile Ada'ya ulaştırılan sudan sonra doğal gaza da kavuşacak olan Kıbrıs Türk halkı için bu hat, yalnızca bir enerji projesi değil ana vatan Türkiye ile arasındaki kopmaz bağın en somut nişanelerinden biri olacaktır.” görüşünü paylaştı.

Kıbrıs Rum liderliğinin uluslararası alanda takdir toplayan ve Kıbrıs Türk halkının refahına katkı sağlayan projeleri şikayet etmek yerine işbirliği yollarını araması gerektiğinin altını çizen Üstel, Türk tarafı olarak hem su hem de doğal gaz konusunda Rum liderliğine kapılarının her zaman açık olduğunu anlattı.

Üstel, "Kıbrıs Rum halkına sesleniyoruz: Liderliğinizin uzlaşmaz, yıkıcı ve tehlikeli politikalarına artık 'Dur' demenin zamanı gelmiştir. Ada'da yan yana iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin barış içinde yaşamasının yollarını aramak, her iki halkın da yararınadır.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, bu gerçekliği kabul etmenin Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrarın da ön koşulu olduğunu vurguladı.