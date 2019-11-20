''KKTC bayrağını yakanların kimlikleri tespit edildi''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülke bayrağını yakan kişilerin tespit edildiğini ve sınıra girer girmez gözaltına alınacaklarını bildirdi.

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Dışişleri: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Rumlar KKTC bayrağı yaktı

Rumlar KKTC bayrağı yaktı

(KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafında KKTC bayrağı yakanların kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının başladığını açıkladı. 

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına talimatların verdilerini kaydeden Özersay, “Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan polis teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir” dedi.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Kıbrıs Rum tarafında, Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM örgütü, 15 Kasım’da 36’ıncı kuruşlu yıldönümü olan KKTC’nin bayrağı yakmıştı. 

Bayrak yakılmasına Ankara ile KKTC yönetimi sert tepki göstermişti.

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