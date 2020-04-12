KKTC, BM askerleri ve diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ve diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personelin KKTC'ye girişlerini bir hafta durdurma kararı aldıklarını duyurdu.



Karara ilişkin Facebook hesabından bir açıklama yapan Özersay, BM ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan diplomatik misyonlara notalar gönderdiklerini ve buna göre bugünden itibaren bir hafta boyunca ülkeye gelişleri askıya aldıklarını ifade etti.



Özersay, GKRY'deki büyükelçilik ve benzeri temsilciliklerde görevli diplomatların, BM, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin personeli ile BM askerlerinin KKTC'ye girişlerinin durdurulacağını kaydetti.



Bakan Özersay, KKTC'de bulunan BM askeri kamplarından GKRY'ye geçişlerin mümkün olacağının altını çizdi. Özersay, ülkedeki Maronit ve Kıbrıslı Rumlara, GKRY'den gönderilen yardım ve diğer tıbbi malzemenin KKTC'de bulunan BM temsilcisi gözetiminde, KKTC yetkililerince ulaştırılacağını vurguladı.



Bakan Özersay, "Dünyada ve ülkemizde devam eden corona virüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili olabilecek geçişler söz konusu olacaksa bunun önceden Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından izin alınması şartına bağlı olacağı bildirilmiştir" bilgisini paylaştı.



VATANDAŞI DIŞINDAKİLERE KAPILARI KAPATTI



KKTC Bakanlar Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar verdi.



Dün Kıbrıs'taki BM Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde corona virüs tespit edilmişti.



KIBRIS'TA CORONA VİRÜS VAKALARI



KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 158 kişiye test yapıldığı ve testlerin tümünün negatif çıktığı belirtildi.



KKTC'de bugüne kadar toplam 99 corona virüs vakası tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.



Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 21 yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 616'ya yükseldi.



Rum kesiminde, daha önce corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 olarak açıklanırken, 5 hastanın virüs taşımasına rağmen başka sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Buna göre, Rum kesiminde corona virüs kaynaklı toplam can kaybı 10 olarak revize edildi.

