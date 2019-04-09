Birleşmiş Milletler'in Amerikalı arabulucusu Jane Hole Lute’un adadaki temaslarının ardından açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Rum tarafının BM parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitlik temelinde bir çözüme hazır olmadığı yine kendileri tarafından teyit edilmektedir” dedi.



Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönünde sürdürdüğü tutarlı ve yapıcı tutuma rağmen Rumlardan kaynaklanan çözümsüzlüğün sürdüğüne işaret eden Akıncı, buna karşın Türk tarafının halen cezalandırılıyor oluşunun hiçbir insani ölçütle bağdaşmadığını kaydetti.



Çözüm çabalarını yürüten BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’e de sitem eden Akıncı, Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporunda her zaman yaptığı gibi bu kez de gerçekleri ortaya koymaktan sakınan bir tavır izleyebileceğinden endişe ettiğini kaydetti.



Kıbrıs’ta devam eden çözümsüzlükten en büyük zararı Kıbrıs Türk toplumunun gördüğüne işaret eden Akıncı ancak uzun vadede bundan Kıbrıs Rum toplumunun da zarar göreceği uyarısında bulundu.