KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'de yaşanan gerginliğe işaret ederek, diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak gerektiğini söyledi.

akıncı-kktc.jpg

İlişkili Haberler

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na tepki

Libya'daki çatışmalar Akdeniz kıyısında yoğunlaştı

Libya'daki çatışmalar Akdeniz kıyısında yoğunlaştı

Mısır'da Akdeniz'le kıyısı olan AB ülkeleriyle toplantı

Mısır'da Akdeniz'le kıyısı olan AB ülkeleriyle toplantı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başkent Lefkoşa'da düzenlenen "Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu"nda konuştu.

Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, "Doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. Ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek ki bugün Rum dostlarımızın tercih ettiği bu ya da gelişmeler bilimsel verilere kulak verilerek iş birliği yönünde evrilecek." dedi.

"DİPLOMASİYİ SONUNA KADAR ÇALIŞTIRMAK LAZIM"

Akıncı, bilimsel verilere aykırı olarak 2 Ocak'ta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) imza attığını hatırlattı.

EastMed projesinin hiçbir bilimsel gerçekliğe dayanmadığını dile getiren Akıncı, "Bu konuda, (Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım ve bu yolu bilimsel gerçeklerle güçlendirerek kat etmek lazım." diye konuştu.

Foruma, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...