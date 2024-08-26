KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV'de | "İki devletli çözüm kaçınılmaz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adada müzakerelerin devam etmesi için egemenlik şartına vurgu yaptı. NTV yayınına katılan Tatar, Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı, milli siyasettten dönüş olmayacağını söyledi.

Ersin Tatar "Artık Kıbrıs'ta iki devletlilik kaçınılmazdır. Zaten 60 yıldır iki devler vardır. 60 yıldır bu iki devleti ortadan kaldırıp da üniter bir yapı kurmak mümkün değildir." dedi.

EŞİT EGEMENLİK YOKSA MÜZAKERE DE YOK

"Sürdürmekte olduğumuz yeni milli siyasetimizdir, bundan geri dönüş olmaması gerekir. Şimdiye kadar federal temelli bir anlaşma için her şey denenmiş ve tüketilmiştir. Eğer müzakere masası kurulacaksa mutlak suretle egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir. Bu çok önemlidir ve pazarlık konusu değildir. Dediğimiz şudur; egemenliğimiz uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımız pazarlık konusu değildir. Bu kabul edilecek ondan sonra oturayım. Cumhurbaşkanımızın önemli bir sözü vardı; eşit oturup eşit kalmak" diye açıklamalarda bulunan Tatar, müzakerelere dönüş için kritik şartları da sıraladı.

"Bizim için direkt uçuş, direkt ticaret ve üzerimizde saçma olan bizim ile kimseyi görüştürmemek sporda bile bizim sporcularımızı kimseyle görüştürmemek gibi saçma ambargoların kaldırılması. Egemenliğimizi tatmin edecek. O zaman bir süreç başlayabilir. Bırakınız bunları kaldırmayı, son zamanlarda Rum tarafı gerek malına mülküne, turizmine, üniversitelere yönelik saldırılar başlattı. Güya bizi yıldıracaklar."

"KKTC'YE YÖNELİK AMBARGO BİTMELİ"

Tatar, haklarından vazgeçmesi içn KKTC'ye baskı kurulmaya çalışıldığını söyledi.



"Anlaşma olacaksa iki tarafında onayıyla, adil olacaksa bu şartlarla masaya oturabiliriz. Siz benim kafama tabancayı dayanız. Ambargolarla baskı ile dayatarak bizi zorla masada bir yenilgiye uğratmak için her türlü zulmü yapıyorlar. Bu halk da bu oyuna gelmeyecek. Biz ne diyoruz, bizim arkamızda çok güvendiğimiz 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var. Türk dünyası vardır. Geleceğe umutla bakabileceğimiz bir pozisyona geldiğimizi görüyoruz."

Tatar, Birleşmiş Milletleri'n KKTC'ye yöneliklik ambargo uygulamasının sona erdirilmesi konusundaki sözlerinin tutulmadığını söyledi.

"RUM KESİMİ PİYON HALİNE GELDİ"



Ortadoğu'daki son gelişmeleri değerlendiren Tatar Kıbrıs Rum Kesiminin İngiltere'nin piyonu haline geldiğini savundu. İsrail yanlısı adımların Rum Kesimini hedef haline getirdiğini vurguladı.

"Hedef olma noktasında ekonomileri çökebilir. Darmadağın olabilir. Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'ya abluka uygulayan Güney Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Egemen devlet ama, ortaya kadar egemen"

Ortadoğu'da yaşananlar karşısında Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Tatar, KKTC'nin herhangi bir şekilde hedef olma riskinin bulunmadığını söyledi.