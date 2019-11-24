KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Berlin'e açık bir gündemle gidiyoruz

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın gerçekleştirilecek toplantıya gitmek üzere Berlin'e hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.



Akıncı, "Berlin'e hangi noktada olduğumuzu birlikte tespit etmek, bundan sonraki yolu nasıl yürüyeceğimizi kararlaştırmak yani bir nevi yol haritasını birlikte çizmek üzere gidiyoruz." dedi.



Berlin toplantısının olumlu sonuçlar doğurmasını temenni eden Akıncı, "Çok büyük beklentiler yaratmak istemem. Açık bir gündemle gidiliyor. Yapıcı tavrımızın, haklarımızı koruyarak, istikrarlı şekilde barışa, çözüme hizmet eden tavrımızın karşılık görmesini ümit ediyoruz. Sayın Genel Sekreter'in önemli bir rolü olacağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.



Akıncı, "Başından beri tavrımız, gerçekçi ve geçerli politikanın BM parametrelerinden ayrılmamak olduğu yönündedir." diyerek, iki kurucu devlete dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, egemenliğin iki eşit toplumdan kaynaklandığı, siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın olacağı, her iki toplumun, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabileceği federal yapıya işaret etti.



Ucu açık süreçlerin geçmişe ait olduğunu kaydeden Akıncı, "Sırf müzakere etmek için müzakere etme dönemi kapandı. Sonuç odaklı, iyi planlanmış ve iyi aşamalandırılmış bir süreç gerekli." değerlendirmesinde bulundu.



"BÖLGENİN BARIŞ VE İSTİKRAR BÖLGESİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Guterres'in inisiyatifiyle 2,5 yıldır devam eden çalışmalarda önemli mesafe alındığını ancak çalışmaları tümüyle sonuçlandırmanın mümkün olmadığını söyleyen Akıncı, bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını, Kıbrıs'ın da bu barış ve istikrara katkı yapmasını istediklerini vurguladı.



Akıncı, "Sayın Anastasiadis'in, benim ve Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin üçlü bir toplantıda buluşması, öncelikle Genel Sekreter'in tercihi olarak ortaya çıktı. İki lider olarak biz buna onay verdik ve bu çerçevede bu görüşme yarın akşam gerçekleşiyor." diye konuştu.

