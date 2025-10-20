KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman mazbatasını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

Bertan Özerdağ, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın 87 bin 137 oy alarak, yüzde 62,76 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olduğunu söyledi. KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı olan Erhürman'ı tebrik eden Özerdağ, "Hayırlısı olsun, görevinde başarılar dilerim" dedi.

Mazbatasını alan Erhürman, “Yüksek Seçim Kurulumuz, herkesin göğsünü kabartan bir performansla Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini tamamladı. Hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymayacağı şekilde tamamlandı. Bu, demokrasimizin gücünü gösteriyor. Anayasanın üstünlüğünü korumaktan bir dakika bile vazgeçmeyeceğim. Yüksek Mahkeme ve Cumhurbaşkanlığı makamı, hukukun üstünlüğü konusunda iş birliği içinde çalışmalıdır. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı, yasaların anayasaya uygunluğunu denetleme konusunda aktif bir görev üstlenecektir” ifadelerini kullandı.