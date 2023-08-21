KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması

Tatar, Pile'yi KKTC'nin Beyarmudu kasabasına bağlayan mevcut yoldan ulaşımın, normalde 10 dakika sürdüğünü ancak gümrük işlemleri ve yoğunluktan dolayı bu sürenin 1 saate çıktığını vurgulayarak, Pile'den KKTC'ye gelmek isteyen acil hastaların dahi gümrük kapısında zaman kaybettiklerini ve bu nedenle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin uygulamaya geçirildiğini kaydetti.



"BM 25 YILDIR BİZİ OYALADI"



KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pile'de yaşayan Kıbrıs Türklerinden "bizi unuttunuz" şeklinde devamlı serzeniş aldıklarını aktararak, "Bu yolun yapımı, kendi vatandaşlarımıza hizmet götürebilmek için 25 yıl diplomatik yollardan mücadele verdik. BM 25 yıldır bizi oyaladı. 'Yok New York'a, yok İngilizlere soracağız' bahaneleri ile beklettiler. Bizleri oyalayarak işi uyutma yoluna gittiler. Bizlerin unutacağını zannettiler." diye konuştu.



BM Barış Gücü askerleri ile KKTC polisi arasında 18 Ağustos'ta yaşanan olayları hiç arzu etmediklerini fakat BM askerlerinin bölgede KKTC toprağı olan alanı Yeşil Hat'ta dahil gibi göstermeye çalıştığını anlatan Tatar, "Burada bir otorite vardır. Bu otoritenin polisi ve askeri vardır. KKTC'nin toprağını Yeşil Hat'tın içinde göstermelerine müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.



Yiğitler'den Pile'ye yol yapımını eninde sonunda tamamlayacaklarına dikkat çeken Tatar, sorunun diplomatik yollardan çözülmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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