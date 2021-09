KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, New York temaslarına ilişkin değerlendirme

New York temaslarını tamamlayarak KKTC'ye dönen Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti üzerine New York'a gittiklerini dile getiren Tatar, orada BM 76. Genel Kurulu toplantısını takip ettiklerini ve Türkevi Binası'nın açılışına katıldıklarını söyledi.



Tatar, New York'ta farklı ülkelerden basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunduğunu, Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini ve ABD'de yaşayan Kıbrıs Türkleriyle de buluştuğunu aktardı.



25 Eylül'de Genel Sekreter ile ikili görüşme yaptıklarını hatırlatan Tatar, orada Kıbrıs meselesine ilişkin pozisyonlarını (iki devletli çözüm) anlatma imkanı bulduklarını söyledi.



Tatar, Kıbrıs'ta artık federal temelde bir anlaşmanın netice veremeyeceğini belirterek, "Artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini detaylarıyla Guterres ile değerlendirme fırsatı bulduk. Bu da önemliydi." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 76. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türk tarafının yeni siyasetini (egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm) desteklediğini açıkladığını hatırlatan Tatar, bunun da kendilerine güç verdiğini vurguladı.



Tatar, Türk tarafının yeni siyasetini ilgili tüm muhataplarına da anlattıklarını kaydederek, New York'taki temaslarıyla ilgili KKTC'deki parti başkanları, bakanlar kurulu ve Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendireceğini söyledi.



"HERHANGİ BİR ACELEM YOK"



Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs meselesi yarım asırdır devam etmektedir, benim herhangi bir acelem yoktur. Hiçbir zaman, önceki cumhurbaşkanları gibi, '3 ayda bu işi bitireceğim' demedim. Benim pozisyonum, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın ortaya koyduğu egemenlik ve devlet siyasetidir." dedi.



Genel Sekreter'i iyi niyetli bulduğunu ve onun Kıbrıs meselesini de iyi bildiğini söyleyen Tatar, "Guterres, Portekiz'in eski başbakanıydı. Genel Sekreter dünkü çalışma yemeğinde (Guterres, Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasında), 'Keşke o zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesini başarabilseydik. Başarabilseydik bugün farklı bir dünyada yaşıyor olabilirdik.' dedi. Anastasiadis 'Keşke olsaydı çünkü bu olsaydı Kıbrıs meselesi de çözülebilirdi.' dedi. Türkiye önemli bir aktördür, bölgenin en büyük ülkesidir. Türkiye'yi göz ardı ederek, Türkiyesiz burada bir siyaset geliştirilemez." diye konuştu.



Tatar, Kıbrıs'ta iki devletliliği konuşabilmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Kıbrıs davasında özlenen bir aşamaya geldiklerini ifade etti.