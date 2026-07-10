KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
10.07.2026 21:38
Son Güncelleme: 10.07.2026 21:51
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bir etkinlikte fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman’ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanının sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildiği kaydedildi. Yetkililerin Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.