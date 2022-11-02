KKTC Ercan Havalimanı'nın inşası devam eden yeni terminal binası tanıtıldı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, inşaatı devam eden terminal binasında gerçekleşen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni terminal kompleksi iyi bir gelir ve yatırım, oldukça karlı bir iş yaptık. Havalimanının yeni terminalinin açılışı için gün sayıyoruz." dedi.



Arıklı, açılış için KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım tarihini öngördüklerini ancak eksik cihazların henüz ulaşmamış olması nedeniyle kısmi değil tam bir açılış gerçekleştirmek için cihazların ülkeye getirilmesini bekleyeceklerini bildirdi.



Bakan Arıklı, 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının, takriben 300 milyon avroluk harcamayla KKTC'nin en büyük yatırımı olduğunu kaydederek bu büyüklük ve kapasitede bir havalimanının Güney Kıbrıs'ta dahi bulunmadığını söyledi.



Toplantının ardından basın mensuplarına terminal binası gezdirildi.



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