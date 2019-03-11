KKTC eski başbakanlarından İrsen Küçük dün sabah Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Küçük 27 Aralık'tan şubat ayı sonuna kadar gribal enfeksiyona bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmüş ancak 2 Mart'ta durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye yatırılmıştı.
Küçük, KKTC'de 2010 yılında düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde Derviş Eroğlu'nun bu göreve seçilmesiyle boş kalan Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığına vekalet etmişti.
İrsen Küçük toplanan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilerek hükümeti kurmaya hak kazanmıştı. Aralık 2010'da yapılan olağan kurultayda yeniden genel başkan seçilmiş ve bir süre başbakanlık yapmıştı. İrsen Küçük, evli ve iki çocuk babasıydı.
KKTC eski başbakanı İrsen Küçük vefat etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından İrsen Küçük 79 yaşında hayatını kaybetti.
KKTC eski başbakanlarından İrsen Küçük dün sabah Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.