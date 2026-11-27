Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisinin batması ile ilgili "kasten öldürme" suçlaması ile yargılanan 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Şüphelilerin getirilişi sırasında mahkeme dışında toplanan kazazede yakınları, şüphelilerin müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, gözaltındaki sanıkların teminat ile tutuksuz yargılanma taleplerini, kefil yetersizliğini ve kaçma, delilleri karartma, müştekilere etki etme ihtimallerini göz önünde bulundurarak reddetti.

Mahkeme, 89 günden beri gözaltında tutulan şirket direktörü A.Ö, birinci kaptan M.Ö, ikinci kaptan M.N.S, birinci makinist Z.Ö, ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E, Q.Q, V.H. ve R.İ'nin gözaltı statüsünü 3 aylığına tutukluluğa çevirerek sanıkları cezaevine yolladı.

NE OLMUŞTU?

KKTC 'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu ise kaybolmuştu.

Kaybolan Anni Asel Hilaloğlu'na henüz ulaşılamadı.