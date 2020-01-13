KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'a anma

KKTC'deki anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.



Protokol sırasına göre Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı burada anıt özel defterini imzaladı ve ardından bir konuşma yaptı.



Mustafa Akıncı zor koşullarda topluma liderlik ve rehberlik etmiş Rauf Denktaş'ın toplumsal mücadeledeki müstesna yerinin unutulmayacağını söyledi.