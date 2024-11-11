KKTC Meclisi'nde gergin oturum

KKTC'de Meclis Başkanı seçilen Ziya Öztürkler'e muhalefet tepki gösterdi.

Ziya Öztürkler, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nin başkanlık seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) tek adayı olarak seçime girdi.



3 oy pusulasında "birden fazla mühür çıktığı" gerekçesiyle, milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma yaşandı.



Kürsüye giden anamuhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Ziya Öztürkler'i başkanlık koltuğundan kaldırmak için üzerine su attı.



Milletvekilleri arasında arbede yaşandı.



Olay sonrası oturuma ara verilirken partiler Meclis gruplarını toplantıya çağırdı.



Meclis çalışmalarına bir hafta ara verildiği duyuruldu.

