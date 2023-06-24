KKTC yarın sanadık başına gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaklaşık 210 bin kayıtlı seçmen, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası sebebiyle boşalan Lefkoşa Milletvekilliği için sandık başına gidecek.



KKTC Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, yarın yerel saatle 08.00'de başlayacak oy verme işleminin 18.00'de sona ereceği belirtilerek seçim günü 19.00'a kadar herhangi bir anket, seçim sonucu, siyasi parti haberi veya politik yorum yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.



KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümet koalisyonunu oluşturan partilerden Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

TOPLAM 13 ADAY



Cumhuriyet Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, Halkın Partisi (HP) ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.



Yarın yapılacak ara seçimlerde 6 parti adayı ile 7 bağımsız aday, Lefkoşa Milletvekili seçilebilmek için yarışacak.



İtiraz sonucu Yüksek Seçim Kurulu tarafından daimi ikametgahı KKTC olmadığı için adaylığı düşürülen Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) Tacan Reynar'ın adı oy pusulasında yer alacak fakat milletvekili seçilse bile seçilmemiş kabul edilecek.



Lefkoşa Milletvekilliğinin yanı sıra bazı mahalle ve köylerde çeşitli sebeplerden dolayı boşalan muhtar ve ihtiyar heyeti için de seçim yapılacak.

